Неубиваемый аналог Весты в апреле стал еще доступнее в России

Российские дилеры снизили цены на Kia Pegas до 1,65 млн рублей

С наступлением эры параллельного импорта российский автомобильный рынок пополнился доступными транспортными средствами из Южной Кореи. Одним из таких вариантов стал седан Kia Pegas, привлекающий сочетанием надежности, комфорта и выгодной цены.

Kia Pegas

Под капотом Kia Pegas скрывается неубиваемый бензиновый агрегат Gamma объемом 1,4 литра и мощностью 95 л. с. Этот проверенный временем двигатель зарекомендовал себя как один из самых надежных и экономичных в своем классе. Он обеспечивает низкий расход топлива и может работать даже на бензине АИ-92. В паре с двигателем идет классический четырехступенчатый «автомат», который отличается плавностью работы и надежностью.

Интерьер Kia Pegas

Интерьер Kia Pegas не поражает излишествами, но он достаточно просторный и функциональный. Серый тканевый салон выполнен в сдержанном стиле, а удобные кресла обеспечивают комфортную поездку как водителю, так и пассажирам. В оснащение входят бортовой компьютер, передние и задние электростеклоподъемники, круиз-контроль и мультифункциональное рулевое колесо.

Несмотря на бюджетную стоимость, Kia Pegas может похвастаться неплохим оснащением для своего класса. Он оснащен двумя подушками безопасности, антиблокировочной системой ABS, системой стабилизации ESP и системой помощи при торможении BAS. Также в наличии есть кондиционер, аудиосистема с Bluetooth и люк.

Pegas является его привлекательная цена. В условиях нынешнего дефицита автомобилей он доступен по цене всего от 1 650 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня