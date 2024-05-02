Поездка на такси может быть опасной: эксперты рассказали, как повысить безопасность
Старение таксопарков в России может привести к снижению безопасности и комфортности поездок для пассажиров. Таким мнением в беседе с корреспондентом «Парламентской газеты» поделилась председатель Общественного совета по такси Ирина Зарипова.
По ее мнению, нужно активно развивать отечественное автомобилестроение, а у перевозчиков должна быть возможность заполнять свои автопарки современными и надежными автомобилями по средней стоимости.
«Мы считаем, что развитие отечественного автомобилестроения важно, но при этом рынок должен получать надежные и современные автомобили по средней стоимости, чтобы такси оставалось доступным видом транспорта», – уточняет собеседник издания.
В своем обращении помощнику президента РФ Игорю Левитину Зарипова обратилась с просьбой рассмотреть возможность разработать государственные и региональные программы, направленные на поддержку бизнеса, занимающегося перевозками. При этом она подчеркнула, что все заинтересованные участники профессионального союза готовы взаимодействовать в части оказания помощи в виде консультаций, анализа и исследований.
Чтобы обновить парка службы такси потребуется 40-50 тысяч новых автомобилей в год. Согласно данным аналитического при Правительстве РФ, отрасль недополучила их. Порядка 21% составляет дефицит машин всех классов относительно уровня 2021 года, а самая острая нехватка наблюдается в классе эконом – наиболее востребованном в России.
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Источник: Парламентская газета