Красный Corvette примет участие в нашей гонке!

Объявлен один из участников «За Рулем Феста» – это Chevrolet Corvette 1995 года

Все ближе 23 июня, когда в подмосковном RDRC Racepark пройдет крупнейший автомобильный праздник – «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Центральное событие дня – конечно же, дрэг-рейсинг: традиционная зрелищная дистанция в 402,3 м, лучшие гонщики страны и самые яркие машины. Есть шанс взглянуть на дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Яркий участник в категории «15 секунд» – это Chevrolet Corvette 1995 года. Под капотом – канонический 5.7 V8, 300 л.с. Владелец, 45-летний Роман Патрин из подмосковного Дзержинского, работает в сфере страхования, увлекается театром, посещением выставок и фестивалей, латиноамериканскими танцами, путешествиями и авто- и мотогонками.

Chevrolet Corvette

Из юности

Корвет был любимым автомобилем Романа еще со студенческих лет, а модель именно этого поколения он считает «золотой серединой эпохи корветостроения». Случилось так, что крутые перемены в жизни подтолкнули к реализации юношеской мечты. В итоге машина была приобретена, причем в желанной, самой «жирной» комплектации.

Перед покупкой были пересмотрены все возможные варианты, но этот экземпляр нашел нового хозяина сам, говорит Роман. Машина приехала из далекого Екатеринбурга и находилась в удивительно неплохом состоянии, с минимумом «колхоза». Корвет обошелся в 1,1 млн рублей.

Chevrolet Corvette

Редкий вид

Этот Corvette был выпущен для арабского рынка, поэтому приборы имеют привычные для нас единицы измерения, а кузов – буксировочные проушины спереди и сзади. «Нештатными» при покупке были лишь колеса (были заменены на стандартные) и музыка, которую решено было оставить ради непродолжительных летних вояжей без крыши.

«Пару лет назад я решил немного добавить красок во внешний вид своего Корвета. Так появилась стилизация под версию Grand Sport. В оригинале это синий кузов с белыми и красными полосками. Так как у меня кузов красный, полосы стали желтыми. Это один из самых частых вопросов, кстати: зачем эти желтые полоски и что они означают», – говорит Роман.

Chevrolet Corvette

Уже скоро!

Рассмотреть эту машину как следует, увидеть ее на трассе дрэг-рейсинга и пообщаться с владельцем этого потрясающе красивого Chevrolet Corvette можно будет уже совсем скоро – на большом празднике под названием «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Осталось дождаться 23 июня.

Зрителям будет предложен широкий спектр развлечений и активностей. Вас ждут полеты на вертолете, поездки на гоночном такси, стрельба в тире, а для настоящих храбрецов будет доступно родео с электрическим быком. А также выставка уникальных ретромашин, тест-драйвы новинок автопрома, болельщицкие призы... и большой вечерний концерт модной группы! Приезжайте на RDRC. Будет круто!



«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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