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Большой 476-сильный китайский внедорожник совсем скоро появится в России

В Россию едет новый бренд из Китая Rox Motor от производителя роботов-пылесосов

Вслед за техногигантом по производству гаджетов авторынок решил покорять производитель пылесосов. В России начнутся официальные продажи автомобилей бренда Rox Motor. Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили» со ссылкой на исполнительного директора компании KaiHe, дистрибьютора Rox Вадима Ли.

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В настоящее время внедорожник с индексом 01 проходит процесс оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в России. После его получения производитель официально сможет импортировать крупные партии автомобилей. Процесс сертификации планируется завершить до конца 2024 года, старт продаж объявят сразу после этого, подчеркивает Ли. Ранее дистрибьютор поставил в страну партию машин по схеме параллельного импорта с целью оценки рыночного потенциала.

Rox Motor 01
Rox Motor 01

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Компания Rox Motor была основана генеральным директором компании по производству роботов-пылесосов Roborock в 2021 году. Руководство решило сконцентрироваться на создании систем автономного вождения, позже было принято решение осваивать сегмент гибридных автомобилей. Дизайн нового кроссовера разрабатывала итальянская студия Pininfarina, а производством модели занимается концерн Beijing Automobile Works (BAW).

Примечательно, что на китайский рынок новинка вышла еще в ноябре 2023 года, там автомобили продаются под брендом Jishi. В длину внедорожник превышает 5 м, мощность двигателя 476 л. с. Что касается цены Rox Motor, то по предварительным оценкам она будет стартовать от 7 млн рублей.

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Источник: китайские-автомобили.рф

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
03.05.2024
Фото:Wikimedia
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