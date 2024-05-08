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Неприхотливый мотор, надежная АКП, крепкая подвеска — достойный кроссовер за 2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал о выборе Ford Explorer V с пробегом

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев провел исследование рынка подержанных 7-местных кроссоверов с ценой до 2 млн рублей и назвал самые живучие модели.

Неплохим вариантом на вторичке он считает семиместный Ford Explorer V. Эксперт напомнил, что его не так давно собирали в Елабуге. А за 2 млн рублей можно приобрести 9- или 11-летний автомобиль, а если повезет, то с пробегом до 150 тысяч км.

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Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Дизель не предлагали, передний привод возможен при турбомоторе семейства EcoBoost 2.3 (280 л. с.). Гоняться за ним нет резона – мотор редкий, нервный, заточен на АИ‑98, а ресурс оценивают в 200 тысяч км.

Атмосферный V6 3.5 (249, 294, 360 л. с.) не радует расходом, но во всех прочих смыслах предпочтительнее. Неприхотливый, приемлет АИ‑92, ходит 300–400 тысяч км. Из слабых мест – натяжитель цепи ГРМ и водяная помпа.

МКП отыскать нереально, гидроавтомат 6F50/6F55 опасными болезнями не страдает, переборка назревает к 200–250 тысячам км. В системе полного привода служит проверенная муфта Haldex.

Подвеска очень крепкая. Электроники много, и она основной источник мелких поломок. Чаще всего хандрят климат-контроль и ассистент парковки.

Надежный дизель, крепкая подвеска и полный привод: большой кроссовер за 2 млн рублей

Среди несомненных плюсов этого автомобиля – очень комфортный третий ряд (тут хватает места для ног любой длины) и солидный отсек для багажа.

Эксперт назвал среди больших семейных кроссоверов за 2 млн рублей еще 6 альтернативных вариантов, подробнее об этом здесь.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Ford
Количество просмотров 3
08.05.2024
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Explorer (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Explorer  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!

+10