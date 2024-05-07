До конца года на бывшем завода Toyota запустят производство новой линейки Aurus

Отечественный производитель Aurus стал владельцем завода Toyota в Петербурге

До конца 2024 года на бывшем заводе Toyota в Петербурге запустят производство автомобилей Aurus, площадка уже передана в собственность автопроизводителю. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности вице-премьера, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Передали уже давно, до конца года запустим производство», – ответил и.о. вице-премьера, отвечая на вопрос – состоялась ли передача бывшего завода Toyota российскому предприятию Aurus.

Ранее Мантуров заявил, что производитель люксовых лимузинов Aurus начнет выпуск новой линейки автомобилей бизнес-класса на мощностях бывшего завода Toyota в Петербурге. Работы будут вестись совместно с одним из зарубежных партнеров. Старт продаж новой линейки планируется в 2025 году, ранее уточнял Мантуров.

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Источник: tass.ru