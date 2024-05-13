Неприятный факт: большинство мотоциклистов в РФ не оформляют ОСАГО

Число мотоциклов в РФ превышает число оформленных полисов ОСАГО в 6,4 раза

За 2023 год страховые компании в России реализовали 357 тысяч полисов ОСАГО для владельцев мотоциклов, пишет источник со ссылкой на данные Банка России. А число официально зарегистрированных в стране мотоциклов составляет 2,3 млн единиц техники.

Нетрудно сосчитать, что вторая цифра превышает первую в 6,4 раза. Таким образом, большинство российских владельцев мототехники – а именно, без малого 2 миллиона человек – не страхуют гражданскую ответственность, садясь за руль двухколесной машины.

Меж тем, средняя стоимость полиса ОСАГО для мотоциклиста в 2023 году составила всего 2210 рублей. А сумма средней выплаты по страховому случаю составила 93 574 рубля, что на 12,5 выше, чем годом ранее.

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Источник: Автопоток