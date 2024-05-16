Крепкий кузов, живучий мотор, надежная АКП — неубиваемая иномарка за 1 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Skoda Rapid с пробегом

К чему связываться с капризными роботами и вариаторами, если пока на рынке достаточно нормальных гидроавтоматов, вопрошает в своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Он подробно рассматривает четыре иномарки с пробегом – всего за миллион рублей, но зато с надежной АКП.

Skoda Rapid

Один из самых верных вариантов – лифтбек Skoda Rapid первого поколения. Миллиона хватит на машину в возрасте 7-9 лет, пробежавшую 150-200 тысяч км. Если пробег меньше 100 тысяч км при той же цене, что-то тут нечисто.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Вариант с наддувным мотором 1.4 и роботом при пробеге 150+ может сделать вас постоянным клиентом сервиса. По счастью, в России более распространена версия с атмосферным 1.6 (105, 110 л.с.) и шестиступенчатым гидроавтоматом AQ160, который является аналогом японского Aisin TF-60SN с ресурсом свыше 250 тысяч км.

Такая же комбинация есть и у VW Polo Sedan, но Rapid располагает более практичным салоном, и оснащен, в среднем, интереснее. Автомат неплох в своей категории «бюджетных шестиступок», до 200 тысяч км обычно работает исправно и больших хлопот не доставляет. Моторы 1.6 славятся определенными наборами болячек, но жить с ними можно.

У двигателя CFNA с цепным приводом ГРМ этот самый привод не очень долговечен, но по конструкции он прост. Нет фазовращателя и сложного модуля из двух термостатов, как у более современного двигателя CWVA с ременным приводом ГРМ, который собирали с 2014 года в Калуге. Нет и масложора. Так что из двух моторов, наверное, ранний предпочтительнее. Только пробеги у Рапидов, оснащенных этими моторами, больше.

После 150 тысяч км заниматься все равно придется и коробкой, и мотором. Как бы там ни было, Rapid достаточно крепкая машина, кузов недурно защищен от коррозии, атмосферник явно более живучий, чем турбо, а автомат более ресурсный, чем робот.

Skoda Rapid

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