Крепкий кузов, живучий мотор, надежная АКП — неубиваемая иномарка за 1 млн
К чему связываться с капризными роботами и вариаторами, если пока на рынке достаточно нормальных гидроавтоматов, вопрошает в своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Он подробно рассматривает четыре иномарки с пробегом – всего за миллион рублей, но зато с надежной АКП.
Один из самых верных вариантов – лифтбек Skoda Rapid первого поколения. Миллиона хватит на машину в возрасте 7-9 лет, пробежавшую 150-200 тысяч км. Если пробег меньше 100 тысяч км при той же цене, что-то тут нечисто.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Вариант с наддувным мотором 1.4 и роботом при пробеге 150+ может сделать вас постоянным клиентом сервиса. По счастью, в России более распространена версия с атмосферным 1.6 (105, 110 л.с.) и шестиступенчатым гидроавтоматом AQ160, который является аналогом японского Aisin TF-60SN с ресурсом свыше 250 тысяч км.
Такая же комбинация есть и у VW Polo Sedan, но Rapid располагает более практичным салоном, и оснащен, в среднем, интереснее. Автомат неплох в своей категории «бюджетных шестиступок», до 200 тысяч км обычно работает исправно и больших хлопот не доставляет. Моторы 1.6 славятся определенными наборами болячек, но жить с ними можно.
У двигателя CFNA с цепным приводом ГРМ этот самый привод не очень долговечен, но по конструкции он прост. Нет фазовращателя и сложного модуля из двух термостатов, как у более современного двигателя CWVA с ременным приводом ГРМ, который собирали с 2014 года в Калуге. Нет и масложора. Так что из двух моторов, наверное, ранний предпочтительнее. Только пробеги у Рапидов, оснащенных этими моторами, больше.
После 150 тысяч км заниматься все равно придется и коробкой, и мотором. Как бы там ни было, Rapid достаточно крепкая машина, кузов недурно защищен от коррозии, атмосферник явно более живучий, чем турбо, а автомат более ресурсный, чем робот.
А какие еще есть варианты легковушек за миллион, да с надежным автоматом? Рекомендуем изучить полный список!
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Отзывы о Skoda Rapid (11)
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
замечены не были
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.