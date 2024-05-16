Смотрите, это новейший реанимобиль на базе ГАЗели

ГК «СТТ» представила реанимобиль на длиннобазном шасси ГАЗель NN

На проходящем в Москве Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» показали отечественную медицинскую технику нового поколения. ГК «Современные транспортные технологии» представила последнюю модификацию реанимобиля на базе ГАЗели NN.

«Реанимобиль разработан на основе длиннобазного шасси с более просторным кузовом и подходит для перевозки пациентов на большие расстояния. Салон отличается современным дизайном, а подбор мебели, размещение стеллажей, сидений и расположение оборудования позволили увеличить площадь рабочей зоны и обеспечить удобство для работы медперсонала, в том числе при проведении реанимационных действий в пути», – рассказали разработчики.

Некоторые особенности нового реанимобиля

Односкатный задний мост – для увеличения пространства за счет компактных колесных арок.

Пневматическая задняя подвеска – повышает плавность хода, уменьшает раскачку, дает кузову возможность «приседать» при погрузке носилок.

Высокий салон – позволяет медперсоналу работать в полный рост.

Рейлинговая система крепления оборудования – облегчает работу врачей с разными по назначению и габаритами медаппаратами.

Металлопластиковая медицинская мебель – легкая, долговечная, легко подвергается санобработке.

Реанимобиль на длиннобазном шасси ГАЗель NN

В пресс-службе ГК «СТТ» подчеркивают, что техника разработана на основе тщательного анализа действий врачей экстренных служб, с учетом их пожеланий. Конкретно эта машина создавалась в сотрудничестве с практикующими врачами и экспертами Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова в Москве. То есть медработники непосредственно участвуют в проектировании автомобилей, что делает новые машины более эффективными.