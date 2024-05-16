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Смотрите, это новейший реанимобиль на базе ГАЗели

ГК «СТТ» представила реанимобиль на длиннобазном шасси ГАЗель NN

На проходящем в Москве Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» показали отечественную медицинскую технику нового поколения. ГК «Современные транспортные технологии» представила последнюю модификацию реанимобиля на базе ГАЗели NN.

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«Реанимобиль разработан на основе длиннобазного шасси с более просторным кузовом и подходит для перевозки пациентов на большие расстояния. Салон отличается современным дизайном, а подбор мебели, размещение стеллажей, сидений и расположение оборудования позволили увеличить площадь рабочей зоны и обеспечить удобство для работы медперсонала, в том числе при проведении реанимационных действий в пути», – рассказали разработчики.

Некоторые особенности нового реанимобиля

  • Односкатный задний мост – для увеличения пространства за счет компактных колесных арок.
  • Пневматическая задняя подвеска – повышает плавность хода, уменьшает раскачку, дает кузову возможность «приседать» при погрузке носилок.
  • Высокий салон – позволяет медперсоналу работать в полный рост.
  • Рейлинговая система крепления оборудования – облегчает работу врачей с разными по назначению и габаритами медаппаратами.
  • Металлопластиковая медицинская мебель – легкая, долговечная, легко подвергается санобработке.
Реанимобиль на длиннобазном шасси ГАЗель NN
Реанимобиль на длиннобазном шасси ГАЗель NN

В пресс-службе ГК «СТТ» подчеркивают, что техника разработана на основе тщательного анализа действий врачей экстренных служб, с учетом их пожеланий. Конкретно эта машина создавалась в сотрудничестве с практикующими врачами и экспертами Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова в Москве. То есть медработники непосредственно участвуют в проектировании автомобилей, что делает новые машины более эффективными.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
16.05.2024
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