Смотрите, это новейший реанимобиль на базе ГАЗели
ГК «СТТ» представила реанимобиль на длиннобазном шасси ГАЗель NN
На проходящем в Москве Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» показали отечественную медицинскую технику нового поколения. ГК «Современные транспортные технологии» представила последнюю модификацию реанимобиля на базе ГАЗели NN.
«Реанимобиль разработан на основе длиннобазного шасси с более просторным кузовом и подходит для перевозки пациентов на большие расстояния. Салон отличается современным дизайном, а подбор мебели, размещение стеллажей, сидений и расположение оборудования позволили увеличить площадь рабочей зоны и обеспечить удобство для работы медперсонала, в том числе при проведении реанимационных действий в пути», – рассказали разработчики.
Некоторые особенности нового реанимобиля
- Односкатный задний мост – для увеличения пространства за счет компактных колесных арок.
- Пневматическая задняя подвеска – повышает плавность хода, уменьшает раскачку, дает кузову возможность «приседать» при погрузке носилок.
- Высокий салон – позволяет медперсоналу работать в полный рост.
- Рейлинговая система крепления оборудования – облегчает работу врачей с разными по назначению и габаритами медаппаратами.
- Металлопластиковая медицинская мебель – легкая, долговечная, легко подвергается санобработке.
Реанимобиль на длиннобазном шасси ГАЗель NN
В пресс-службе ГК «СТТ» подчеркивают, что техника разработана на основе тщательного анализа действий врачей экстренных служб, с учетом их пожеланий. Конкретно эта машина создавалась в сотрудничестве с практикующими врачами и экспертами Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова в Москве. То есть медработники непосредственно участвуют в проектировании автомобилей, что делает новые машины более эффективными.
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16.05.2024
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