Повышение лимита выплат по европротоколу может «подогреть» страховое мошенничество

Петр Шкуматов: в России необходим институт страховых детективов

В России предложили поднять до 200 тысяч рублей минимальный размер страхового возмещения убытка при оформлении аварии в рамках европротокола, без вызова ГИБДД на место происшествия.

Соответствующий законопроект получил одобрение Правительства.

Сегодня страховщик компенсирует ущерб на 400 тыс. рублей, если участники ДТП пришли к взаимному согласию, зафиксировали в приложении фото с места аварии. Если этого не сделано, то лимит страховки составляет 100 тыс. рублей. Эта величина не менялась с 2018 года, отмечают авторы законопроекта.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Основная проблема, подрывающая популярность европротокола, заключается в том, что за последние несколько лет стоимость автозапчастей выросла почти на 50%. Многие автомобилисты, даже попав в незначительное ДТП, опасаются, что выплаты в размере 100 000 рублей будут недостаточны для ремонта автомобиля. В результате они предпочитают вызывать ГИБДД, что создает дополнительную нагрузку на Госавтоинспекцию, и без того испытывающую кадровый дефицит.

Повышение порогового значения выплат по европротоколу до 200 000 рублей, безусловно, привлечет больше участников дорожного движения к использованию этого инструмента. Однако существует и другая проблема – страховое мошенничество, масштабы которого продолжают расти. Страховые компании оказываются в затруднительном положении: они вынуждены выкупать бумажку за 200 000 рублей (ранее за 100 000), не имея возможности доказать факт мошенничества.

Для решения этой проблемы необходимо создать механизмы, позволяющие страховым компаниям выявлять мошенников и бороться с ними. Одним из традиционных методов является институт страховых детективов, который, к сожалению, пока не получил статуса законной деятельности.

Страховые детективы могут проводить расследования и экспертизы, выявлять мошенников и сообщать о них, с приложением доказательной базы, в правоохранительные органы. Это позволит защитить интересы добросовестных страхователей-автомобилистов, так как в конечном счете именно они платят за мошеннические схемы через повышенные страховые тарифы.

Проблема не ограничивается только камерами наблюдения, которые широко распространены в Москве, но заметно менее доступны в других регионах страны.

Институт страховых детективов дает страховым компаниям возможность эффективно бороться с мошенничеством и защищать своих клиентов. Это давно назревшая проблема, и ее решение позволит избежать несправедливого повышения тарифов для честных участников дорожного движения.