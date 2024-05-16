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КТМ 990 Duke в оранжевом окрасе, разработанном к 30-летию серии
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КТМ везет в Россию горячую новинку – модель 990 Duke

Российские дилеры КТМ получат первые экземпляры нейкеда 990 Duke в начале лета

Скоро в России появится новая модель мотоцикла в стиле нейкед – КТМ 990 Duke. Компания приурочила выпуск этого байка к 30-летию серии Duke и воплотила в нем «самые смелые ожидания поклонников бренда». Давайте попробуем понять, так ли это. Вот что заявлено в пресс-релизе:

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  • Обновленный двигатель LC8c (прежняя версия стоит на KTM 890 Duke R) – объем 947 куб.см, мощность 123 л.с., момент 103 Нм. Самый мощный и при этом самый компактный двигатель в классе;
  • Полная масса мотоцикла – всего 179 кг;
  • Подвеска WP APEX – дает точность и устойчивость в поворотах;
  • Вилка WP APEX – с пятиступенчатыми регуляторами отбоя и сжатия;
  • Задний аморт APEX Monotube – пять ступеней регулировки и ручной регулятор преднатяга пружины;
  • Варианты расцветки – строгий Black или фирменный юбилейный Electric Orange.
КТМ 990 Duke в оранжевом окрасе, разработанном к 30-летию серии
КТМ 990 Duke в оранжевом окрасе, разработанном к 30-летию серии
«Внешний вид мотоцикла отражает его хищный характер и готовность к максимальной скорости и драйву. Дневные ходовые огни расположены на профиле фары, интенсивность света регулируется автоматически в зависимости от погодных условий. KTM 990 Duke также оснащён функцией Coming Home – после отключения зажигания фара остается включенной несколько секунд», – говорят в представительстве марки.

Модель будет доступна в дилерских центрах КТМ АВТОДОМ в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре уже в начале лета – и тогда можно будет проверить все сказанное на собственной шкуре. Цены пока не уточняют.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
16.05.2024
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