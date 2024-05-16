Уголовное дело и лишение прав: за эти элементы на машине ГИБДД строго накажет

Водителям объяснили, за какие наклейки на машине их лишат прав и выпишут штраф

Некоторые автовладельцы украшают свои автомобили различными наклейками. Но не все из них знают, что за некоторые можно получить штраф от ГИБДД. В нюансах разбирались эксперты Общественной Службы Новостей.

Что клеят

рекламные наклейки (от различных компаний);

информационные – их могут клеить, например, автошколы, владелец авто тоже может наклеить свои контактные данные (на случай связи из-за парковки);

декоративные наклейки с целью демонстрации индивидуальности автовладельца (мультяшные персонажи, крылатые фразы из фильмов, геометрические узоры и тд.);

знаки и символы, предупреждающие других участников движения с целью безопасности на дорогах (восклицательный знак, например, у новичков).

Что разрешено

Без предварительного согласования можно клеить стикеры с изображением слоганов или изображений (без содержания рекламы спиртных напитков и табачных изделий); наклейки с указанием стажа водителя или наличие особых лиц в салоне (дети); стикеры о продаже транспортного средства. Все эти наклейки могут располагаться и на кузове машины, и на заднем стекле, при условии, что они не будут мешать обзору водителя.

Что нельзя клеить

Нельзя клеить наклейки на автомобили специального назначения, нельзя использовать на наклейках названия брендов, рекламных слоганов (можно получить штраф). Запрещено клеить информационный знак «инвалид», если нет обоснований. Запрещены изображения с фашистской символикой, элементами порнографии.

Запрещено имитировать графической и цветовой схемами служб такси при отсутствии соответствующей лицензии, под запретом монтаж рекламы, мешающей обзору на стеклах. Светоотражающие стикеры и наклейки, имитирующие автомобили правоохранительных органов или медицинских служб, тоже под запретом. Нельзя клеить стикеры на госномера – за это могут лишить прав на определенный срок.

Какие штрафы

Согласно Кодексу административных правонарушений (КоАП) водителя лишат прав на срок до 18 месяцев за нанесение на транспортное средство наклеек, имитирующих машины спецслужб. Аналогичные санкции на срок до трех месяцев предусмотрены при заклеивании номерных регистрационных знаков, это нарушение регламентирует п. 2 ст. 12.2 КоАП.

Наклейка «инвалид» без законных оснований карается штрафом в размере до 5 тыс. рублей. За демонстрацию фашистской символики, а также элементов порнографии могут возбудить уголовное дело.

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Источник: Общественная служба новостей