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Автобусы на автопилоте – это не будущее, это уже настоящее

Renault начинает тестировать автономный общественный транспорт

Renault расширяет сотрудничество с компанией We Ride, экспертом в области разработки беспилотных транспортных средств, в которую группа инвестировала шесть лет назад.

Беспилотный шаттл Renault
Беспилотный шаттл Renault

После Азии, Ближнего Востока и Северной Америки первые попытки сделать общественный пассажирский транспорт автономным теперь начались в Европе.

Будучи премиальным партнером теннисного турнира Большого шлема Ролан Гаррос, Renault совместно с We Ride проводит тестовый запуск электрических и автономных шаттлов.

Беспилотный шаттл Renault
Беспилотный шаттл Renault

Бюджетному кроссоверу добавили крутых функций – и всего за 20 тысяч

С 26 мая по 9 июня микроавтобусы будут доставлять любителей тенниса от парковки до стадиона «Ролан Гаррос» с помощью автопилота 4-го уровня. В конце соревнований болельщиков также «автономно» будут и возвращать.

Источник: Auto-Medienportal

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Auto-Medienportal
Количество просмотров 1
19.05.2024
Фото:Auto-Medienportal
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