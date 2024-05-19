Автобусы на автопилоте – это не будущее, это уже настоящее
Renault начинает тестировать автономный общественный транспорт
Renault расширяет сотрудничество с компанией We Ride, экспертом в области разработки беспилотных транспортных средств, в которую группа инвестировала шесть лет назад.
Беспилотный шаттл Renault
После Азии, Ближнего Востока и Северной Америки первые попытки сделать общественный пассажирский транспорт автономным теперь начались в Европе.
Будучи премиальным партнером теннисного турнира Большого шлема Ролан Гаррос, Renault совместно с We Ride проводит тестовый запуск электрических и автономных шаттлов.
Беспилотный шаттл Renault
С 26 мая по 9 июня микроавтобусы будут доставлять любителей тенниса от парковки до стадиона «Ролан Гаррос» с помощью автопилота 4-го уровня. В конце соревнований болельщиков также «автономно» будут и возвращать.
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Источник: Auto-Medienportal
Фото:Auto-Medienportal
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19.05.2024
Фото:Auto-Medienportal
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