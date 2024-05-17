Охотники за электросамокатами: полицию Англии оснастят пушками для борьбы с СИМ

Полиция Британии получит электромагнитные пушки для борьбы с электросамокатами

Полицию Британии могут оснастить новым электромагнитным оружием, способном отключать двигатели электрических велосипедов или электросамокатов в случае совершения их пользователями преступлений. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Над разработкой устройства трудятся специалисты Лаборатории оборонной науки и техники британского минобороны, уже в ближайшие месяцы новинка может поступить на вооружение полицейских.

Электромагнитное ружье внешне напоминает оборудование главных персонажей из фильма «Охотники за привидениями» и включает в себя рюкзак. Оружие воздействует на электродвигатели, провоцируя их перегрев, после чего устройства автоматически отключатся. Разработчики заверяют, что новинка будет эффективным средством для принудительной остановки автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Также устройство Dstl может остановить и электрические автомобили, включая Tesla, Chevrolet, BMW и Kia. Планируется к 2024 году оснастить электродвигатели этих транспортных средств системой безопасности, которую можно будет отключить при перегреве.

Созданию такого оружия предшествовали многочисленные преступления с участием электросамокатов и электрических велосипедов по всей Британии. Благодаря высокой скорости и маневренности средства индивидуальной мобильности позволяют преступникам быстро скрываться с места преступлений. Такие электромагнитные ружья могут помочь британской полиции эффективно бороться с подобными преступлениями.

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Источник: dailymail.co.uk