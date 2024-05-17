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Прокуратура Ульяновска направила в суд уголовное дело о хищениях на УАЗе

Пойманной на УАЗе преступной группе могут дать до 10 лет лишения свободы

Четыре участника организованной преступной группы обвиняются в хищении имущества, принадлежавшего ООО «Ульяновский автомобильный завод». Прокуратура Засвияжского района Ульяновска уже направила уголовное дело против орудовавшей на УАЗе банды в суд.

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Как сообщила прокуратура Ульяновской области, фигурантам инкриминируется преступление по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере.

По имеющейся официальной информации, участники ОПГ причастны к организации хищения металла, предназначавшегося для изготовления деталей выпускаемых машин.

С января по ноябрь 2021 года предприятию был причинен ущерб на сумму более 39 млн рублей. Максимальное наказание по указанной статье – лишние свободы на срок до 10 лет.

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Источник: Коммерсант

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 1
17.05.2024
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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