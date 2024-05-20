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Стартовали продажи нового мощного седана в трех модификациях — что с ценой?

Geely начала продажи гибридного Lynk＆Co 07 EM-P по цене чуть более 2 млн рублей

Автомобильный бренд Lynk&Co (принадлежит Geely) запустил продажи седана 07 EM-P 2024 года выпуска. О старте продаж пишут китайские СМИ.

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В списке оснащения – подключаемая гибридная установка на базе турбированного мотора. Новинка предлагается в трех модификациях, стоимость которых варьируется от 2,136 до 2,388 млн рублей.

Lynk&Co 07 EM-P
Lynk&Co 07 EM-P

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У автомобиля безрамочные двери и двухсекционные фары, дневные ходовые огни Y-образной формы. Благодаря скругленной передней части кузова седану обеспечивается снижение коэффициента лобового аэродинамического сопротивления.

В салоне Lynk & Co 07 EM-P приборная панель диагональю 12,3 дюйма с жидкокристаллическим экраном и центральным монитором диагональю 15,4 дюйма. Габариты среднеразмерного седана составляют 4827/1900/1480 мм, размер колесной базы – 2843 мм.

Lynk&Co 07 EM-P
Lynk&Co 07 EM-P

Силовой агрегат Lynk&Co 07 представлен гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода на основе турбомотора объемом 1.5 л мощностью 163 л.с. Запаса хода на электротяге хватает на 102 км, а общий запас хода – 1400 км, максимальная скорость автомобиля составляет 190 км/ч.

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Источник: carnewschina.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Autohome
Количество просмотров 3
20.05.2024
Фото:Autohome
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