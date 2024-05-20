Toyota Motor, Honda Motor и Nissan Motor объединятся для цифровизации автопрома

Япония хочет занять 30% мирового рынка автомобилей нового поколения к 2030 году

Власти Японии намерены к 2030 году занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей (SDV). Об этом пишут японские СМИ.

Для достижения этой цели в Токио будут способствовать сотрудничеству между компаниями в области разработки программного обеспечения, беспилотного вождения и использования данных. В рамках новой стратегии цифровизации автомобильной промышленности перед японскими производителями будет стоять задача добиться доли рынка в 30%.

Отмечается, что о сотрудничестве в этой сфере с 2025 года уже обсуждали руководства таких крупнейших японских концернов Японии, как Toyota Motor, Honda Motor и Nissan Motor. В случае успешной реализации концепции компании смогут устанавливать на свою продукцию общие детали и программное обеспечение.

Кроме того, планируется ускорить разработку автомобильных полупроводников. В Токио также рассматривают возможность создания предприятия по эксплуатации грузового транспорта без водителей в рамках развития технологии беспилотного вождения.

Для сведения: SDV – это автомобили, программное обеспечение которых можно обновить через интернет, добавив или убрав определенные функции. В настоящее время в сфере цифровизации автомобилей лидируют Китай и США.

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Источник: yomiuri.co.jp