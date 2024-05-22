Незаконный бизнес: в России задержали банду автоподставщиков

В МВД РФ сообщили об аресте 10 подозреваемых в мошенничестве в автостраховании

В Саратовской области заключили под стражу трех фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. О решении суда сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что остальные семеро фигурантов отправлены под домашний арест.

«Расчет злоумышленников из Саратовской области был построен на уверенности в том, что не имеющие своего представительства в регионе страховые компании предпочтут выплатить компенсации без дополнительных проверок. И нестандартные ДТП со значительным ущербом останутся без должного внимания служб безопасности страховщиков», – написала представитель МВД в своем Telegram-канале.

Волк уточнила, что, по версии следствия, подозреваемые покупали по ценам ниже рыночных фары для автомобилей премиальных марок с техническими повреждениями. Затем находили автовладельцев, готовых инсценировать ДТП.

«Один из участников группы на застрахованной машине якобы по невнимательности совершал наезд на коробку или сверток с дорогостоящей оптикой от иномарок. Другой, исполняя роль владельца поврежденного имущества, настаивал на официальном оформлении и добивался выплаты от страховой компании», – объясняет Волк.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

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Источник: t.me/IrinaVolk_MVD