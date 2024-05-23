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Не сдали экзамен в ГИБДД с первого раза? Автоинструктор назвал виновного
Автоинструктор Моряхин объяснил, почему не все...

Не сдали экзамен в ГИБДД с первого раза? Автоинструктор назвал виновного

Автоинструктор Моряхин объяснил, почему не все сдают экзамен в ГИБДД

Большинство будущих водителей не могут сдать экзамен в ГИБДД с первого раза из-за низкоквалифицированных специалистов в автошколах. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал автоинструктор Сергей Моряхин.

«Основные проблемы у кандидатов в водители связаны с технической подготовкой. Качество занятий в автошколах сегодня хромает, подготовка часто плохая. Немногие из учеников берут дополнительные занятия. В итоге на сдаче экзамена оказывается, что кандидат банально не умеет делать простейшие маневры. При этом список этих упражнений не засекречен, он есть в открытом доступе», – объяснил собеседник издания.
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Кроме того, Моряхин подчеркнул, что при виде человека в погонах кандидат в водители начинает паниковать. Поэтому на фоне стресса экзаменуемый совершает ошибки на элементарных заданиях. В совокупности все эти факторы становятся реальной причиной несданного экзамена по вождению, констатирует Моряхин.

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«В любом ГИБДД, где проходят экзамены, четко прописаны улицы, где будут ездить кандидаты. То есть готовиться надо заранее. Важно, чтобы инструктор автошколы вел себя как инспектор и отработал с учеником все маневры. Кандидату в водители нужно понять, что инспектор ГИБДД – это обычный человек, который делает свою работу, а экзамен можно пересдать», – резюмировал автоинструктор.

Напомним, в России с 1 апреля 2024 года вступили в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым изменился порядок получения водительских удостоверений.

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Источник: Газета.Ru

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Фото:Эрик Романенко/ТАСС
Количество просмотров 1
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Фото:Эрик Романенко/ТАСС
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