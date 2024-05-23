Не сдали экзамен в ГИБДД с первого раза? Автоинструктор назвал виновного

Автоинструктор Моряхин объяснил, почему не все сдают экзамен в ГИБДД

Большинство будущих водителей не могут сдать экзамен в ГИБДД с первого раза из-за низкоквалифицированных специалистов в автошколах. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал автоинструктор Сергей Моряхин.

«Основные проблемы у кандидатов в водители связаны с технической подготовкой. Качество занятий в автошколах сегодня хромает, подготовка часто плохая. Немногие из учеников берут дополнительные занятия. В итоге на сдаче экзамена оказывается, что кандидат банально не умеет делать простейшие маневры. При этом список этих упражнений не засекречен, он есть в открытом доступе», – объяснил собеседник издания.

Кроме того, Моряхин подчеркнул, что при виде человека в погонах кандидат в водители начинает паниковать. Поэтому на фоне стресса экзаменуемый совершает ошибки на элементарных заданиях. В совокупности все эти факторы становятся реальной причиной несданного экзамена по вождению, констатирует Моряхин.

«В любом ГИБДД, где проходят экзамены, четко прописаны улицы, где будут ездить кандидаты. То есть готовиться надо заранее. Важно, чтобы инструктор автошколы вел себя как инспектор и отработал с учеником все маневры. Кандидату в водители нужно понять, что инспектор ГИБДД – это обычный человек, который делает свою работу, а экзамен можно пересдать», – резюмировал автоинструктор.

Напомним, в России с 1 апреля 2024 года вступили в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым изменился порядок получения водительских удостоверений.

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Источник: Газета.Ru