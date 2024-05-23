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Вредят безопасности: стало известно, почему изобилие видеокамер — не всегда хорошо

Автоэксперт Севостьянов рассказал, когда камеры на дорогах опасны

Появление видеокамер фиксации нарушений на дорогах России способствовало снижению количества ДТП и в целом позитивно отразилось на улучшении ситуации. Но в некоторых регионах из системы наблюдения сделали источник заработка на водителях. Об этом в беседе с корреспондентом 360.ru рассказал автоэксперт Андрей Севостьянов.

Он привел в пример ситуацию на участке дороги вблизи города Дзержинска Нижегородской области, где 10 камер разместили на очень близком расстоянии друг к другу. Такой подход наглядно свидетельствует о коррупционной составляющей и замедляет транспортный поток, подчеркивает Севостьянов. Установку систем на самой низкой точке трассы, где заканчивается спуск и начинается новый подъем, эксперт тоже назвал некорректной.

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«При движении автомобиль должен набирать скорость, чтобы подняться наверх, а из-за наблюдения водители начинают тормозить, чтобы выполнить нормативы. В результате в середине подъема начинаются маневры с вагонами, что только вредит безопасности движения», – объясняет собеседник издания.

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По его мнению, необходимо устанавливать камеры только на горизонтальных участках дорог. Для обеспечения безопасности на дорогах общего пользования в приоритете должен быть разумный подход, а не желание сделать трафик транспортных средств доходной частью за счет штрафов, убежден Севостьянов.

Кроме того, установленные на трассах световые табло и рекламные щиты отвлекают автовладельцев от управления автомобилем, потому что вместо визуального анализа ситуации на трассе он вынужденно смотрит на эти конструкции. Аналогичным образом обстоит и ситуация с чрезмерным количеством дорожных знаков, указывает эксперт.

«Необходимо оставить только предупреждающие таблички в особо опасных местах, где действительно требуется сократить скорость. Но они должны быть яркими в темное время суток и видны в тумане», – отмечает эксперт.

Но излишняя цифровизация информационных табло и рекламных баннеров только вредит движению транспорта, подытожил Севостьянов.

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Источник: 360.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
23.05.2024
Фото:Depositphotos
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