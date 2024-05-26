Mahindra XUV 3XO вызвал ажиотажный спрос у клиентов

Mahindra получила 50 тыс. заказов на свой недавно выпущенный кроссовер

Недавно представленный в Индии Mahindra XUV 3XO, похоже, вызвал большой интерес у клиентов. На прошлой неделе компания объявила, что уже получила около 50 тыс. заказов на внедорожник, а поставки дилерам в стране начнутся только на следующей неделе, 26 мая.

Mahindra XUV 3XO

Дилеры заявили, что период ожидания для некоторых комплектаций достигает шести месяцев.

Наибольшей интерес у клиентов вызывают комплектации XUV 3XO AX5 и AX5 L. В Mahindra XUV 3XO AX5 клиентам нравятся 16-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, подключенные автомобильные технологии, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, TPMS и электрически регулируемые боковые зеркала. Цены на варианты AX5 начинаются от 1 069 000 лакхов (4,5 млн рублей).

Интерьер Mahindra XUV 3XO

Варианты XUV 3XO AX5 L по цене от 11,99 лакхов (5 млн рублей) и выше получают камеру на 360 градусов, электронный стояночный тормоз и охлаждаемый перчаточный ящик.

Топовые варианты XUV 3XO AX7 и AX7 L могут похвастать панорамным люком на крыше, но спрос на эти комплектации не очень высокий.

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Источник: Autocar India