В столице поймали 14 преступников, наживавшихся на каршеринге

В Москве под суд отправились воры, укравшие 206 катализаторов с машин каршеринга

В Люберецкий районный суд направлено уголовное дело о 206 случаях краж катализаторов с автомобилей каршеринга. Все инциденты произошли в Москве, ущерб составил более 14 миллионов рублей, что подпадает под часть 4 статьи 158 УК РФ. Следствие считает, что трое приезжих мужчин вовлекли в преступную схему 11 москвичей и жителей области.

Схема предполагала, что лидеры ищут машины с минимальными пробегами, а соучастники создают аккаунты или пользуются уже имеющимися для аренды машин – об этом пресс-служба ГУ МВД России по Москве делала отдельный видеосюжет, который мы приводим в конце заметки. Затем автомобили загоняли в гаражи, где лишали каталитических нейтрализаторов.

Машина возвращалась, а похищенное устройство продавалось третьим лицам, которые извлекали керамический порошок, содержащий платину, палладий и родий. При обысках у фигурантов нашли фрагменты украденных нейтрализаторов.

Пока дело рассматривается в суде, трое организаторов и еще двое соучастников находятся под стражей, а остальные девять фигурантов – под подпиской о невыезде.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа