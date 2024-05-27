Выпуск отечественной марки могут наладить в Узбекистане — идут переговоры

Мантуров: Путин в Узбекистане обсуждает возможность запуска производства Lada

Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Узбекистан обсудил с главой страны возможность запуска производства отечественного автомобиля Lada. Об этом СМИ рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Работаем, пока не могу сказать точно», – отвечая на вопрос журналистов рассказал вице-премьер.

По словам Мантурова, переговорный процесс продолжается, и о сроках запуска производственных площадок в Узбекистане пока говорить рано, подчеркнул Мантуров.

Напомним, Путин прилете в Узбекистан накануне, 26 мая, в рамках государственного визита российский лидер проводит переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе переговоров стороны затронули вопросы состояния и перспективы развития взаимовыгодных отношений.

Также на повестке стоят вопросы по актуальным региональным проблемам. Также Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Основная часть мероприятий проходит сегодня, 27 мая, президент Узбекистана лично встретил Путина перед началом переговоров в этот день.

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Источник: Известия