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В России появится более 10 новых автобрендов — уже оформлены патенты

Автоконцерн Chery запатентовал в России более 10 названий для автомобилей

Автопроизводитель Chery из Китая запатентовал в России более 10 новых торговых марок автомобилей. Информация о патентах появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

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Согласно базе данных, за последние несколько дней автоконцерн зарегистрировал следующие товарные марки: Jaceer, Innova, Fatena, Skala, Jaegoo, Atlantis, Fateno, Maxeed, Onives, Famtech и еще с десяток других названий.

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

На текущем этапе пока нет никакой официальной информации от автопроизводителя относительно планов по использованию зарегистрированных брендов.

Напомним, на российском рынке бренд Chery представлен автомобилями Exeed и Omoda. Ранее появилась информация, что в 2024 году на рынок РФ выйдет сразу семь новых моделей Chery NEV. Отмечается, что пять новинок будут гибридными, а две – полностью электрическими. Речь идет о кроссоверах Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid.

Эти автомобили появились на российском рынке в конце октября 2023 года. Во второй половине текущего года на рынок выйдет флагманский кроссовер Chery Tiggo 9. По прогнозам, будут представлены версии в бензиновом исполнении, а также в варианте с PHEV.

Источник: t.me/autopotoknews

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
28.05.2024
Фото:Wikimedia
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