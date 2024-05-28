В России появится более 10 новых автобрендов — уже оформлены патенты

Автоконцерн Chery запатентовал в России более 10 названий для автомобилей

Автопроизводитель Chery из Китая запатентовал в России более 10 новых торговых марок автомобилей. Информация о патентах появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Согласно базе данных, за последние несколько дней автоконцерн зарегистрировал следующие товарные марки: Jaceer, Innova, Fatena, Skala, Jaegoo, Atlantis, Fateno, Maxeed, Onives, Famtech и еще с десяток других названий.

На текущем этапе пока нет никакой официальной информации от автопроизводителя относительно планов по использованию зарегистрированных брендов.

Напомним, на российском рынке бренд Chery представлен автомобилями Exeed и Omoda. Ранее появилась информация, что в 2024 году на рынок РФ выйдет сразу семь новых моделей Chery NEV. Отмечается, что пять новинок будут гибридными, а две – полностью электрическими. Речь идет о кроссоверах Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid.

Эти автомобили появились на российском рынке в конце октября 2023 года. Во второй половине текущего года на рынок выйдет флагманский кроссовер Chery Tiggo 9. По прогнозам, будут представлены версии в бензиновом исполнении, а также в варианте с PHEV.

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Источник: t.me/autopotoknews