#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России вырос спрос на полис страхования от невыезда: объясняем выгоду
28 мая
В России вырос спрос на полис страхования от невыезда: объясняем выгоду
Страховщики перечислили россиянам самые...
Эти надежные знакомые иномарки с пробегом стоят дешевле миллиона: цены и модели
28 мая
Эти надежные знакомые иномарки с пробегом стоят дешевле миллиона: цены и модели
Российские дилеры продают Skoda, Kia и Mazda с...
За эту процедуру на природе водителя накажут штрафом до 5 тыс. рублей
28 мая
За эту процедуру на природе водителя накажут штрафом до 5 тыс. рублей
Юрист Колпаков напомнил водителям-дачникам о...

Это все о ней: мощный подрамник, неубиваемый мотор, капсула безопасности и антикор

На АВТОВАЗе перечислили топ-5 уникальных особенностей Lada Vesta NG

Отечественный производитель АВТОВАЗ с того момента, как Lada Vesta NG встала на конвейер, напомнил потенциальным покупателям об уникальных технических характеристиках автомобиля.

Из пяти аспектов, заслуживающих внимание первым назван мощный подрамник.

Lada Vesta NG
Lada Vesta NG
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Кузов теперь не «дышит» от перегрузок в виражах, а автомобиль послушно откликается на каждое движение руля», – отмечается в сообщении.

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

Вторым неоспоримым преимуществом назван неубиваемый мотор, особо отмечается, что оба двигателя объемом 1,6 л и объемом 1,8 л – «безвтыковые». Речь идет о том, что при обрыве ремня поршни в этих моторах не сталкиваются с клапанами. Особенность мотора с объемом 1,8 EVO указано наличие фазовращателя, меняющего положение начала открытия впускных клапанов. Благодаря этому повышается мощность и тяга.

Особенностью мотора с объемом 1,6 литра названа система динамического наддува – специальные заслонки меняют объем впускного коллектора, и крутящий момент в диапазоне низких оборотов увеличивается за счет этого.

Интерьер Lada Vesta NG
Интерьер Lada Vesta NG

Lada Vesta получила «капсулу безопасности» – из сталей повышенной прочности сделаны пороги, стойки кузова, силовые элементы крыши, тоннель пола, поперечины. Некоторые элементы каркаса изготовлены тоже из таких сталей.

Запас хода Lada Vesta составляет 900 км, дело в том, что пластиковый бак объемом 55 литров изготовлен из специального многослойного материала, не подвергающегося коррозии.

И пятым аспектом назван антикор, согласно технологии, все скрытые полости заливают специальным консервирующим восково-масляным материалом. Проникая глубоко внутрь фланцевых соединений, он обеспечивает защиту от коррозии «на весь срок эксплуатации», говорится в сообщении автоконцерна.

Источник: IXBT

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
28.05.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-44