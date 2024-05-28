Это все о ней: мощный подрамник, неубиваемый мотор, капсула безопасности и антикор

На АВТОВАЗе перечислили топ-5 уникальных особенностей Lada Vesta NG

Отечественный производитель АВТОВАЗ с того момента, как Lada Vesta NG встала на конвейер, напомнил потенциальным покупателям об уникальных технических характеристиках автомобиля.

Из пяти аспектов, заслуживающих внимание первым назван мощный подрамник.

Lada Vesta NG

«Кузов теперь не «дышит» от перегрузок в виражах, а автомобиль послушно откликается на каждое движение руля», – отмечается в сообщении.

Вторым неоспоримым преимуществом назван неубиваемый мотор, особо отмечается, что оба двигателя объемом 1,6 л и объемом 1,8 л – «безвтыковые». Речь идет о том, что при обрыве ремня поршни в этих моторах не сталкиваются с клапанами. Особенность мотора с объемом 1,8 EVO указано наличие фазовращателя, меняющего положение начала открытия впускных клапанов. Благодаря этому повышается мощность и тяга.

Особенностью мотора с объемом 1,6 литра названа система динамического наддува – специальные заслонки меняют объем впускного коллектора, и крутящий момент в диапазоне низких оборотов увеличивается за счет этого.

Интерьер Lada Vesta NG

Lada Vesta получила «капсулу безопасности» – из сталей повышенной прочности сделаны пороги, стойки кузова, силовые элементы крыши, тоннель пола, поперечины. Некоторые элементы каркаса изготовлены тоже из таких сталей.

Запас хода Lada Vesta составляет 900 км, дело в том, что пластиковый бак объемом 55 литров изготовлен из специального многослойного материала, не подвергающегося коррозии.

И пятым аспектом назван антикор, согласно технологии, все скрытые полости заливают специальным консервирующим восково-масляным материалом. Проникая глубоко внутрь фланцевых соединений, он обеспечивает защиту от коррозии «на весь срок эксплуатации», говорится в сообщении автоконцерна.

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Источник: IXBT