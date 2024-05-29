Запас хода до 2100 км и расход топлива 2,9 л/100 км — состоялся дебют седана

BYD показал гибридную силовую установку 5-го поколения с расходом топлива 2,9 л

Китайский конгломерат BYD на протяжении последних 20 лет создает гибридные автомобили, и накануне, 28 мая, состоялся дебют DM (Dual Mode) с технологией пятого поколения Qin L. В компании отмечают, что наступила новая эпоха гибридных автомобилей.

Отмечается, что расход топлива у новинки составляет до 2,9 л на 100 км, а запаса хода с полным баком бензина и полной зарядкой аккумулятора хватит до 2100 км. Силовая установка состоит из двигателя внутреннего сгорания с повышенным до 46,06% тепловым КПД. Первыми автомобилями с новой силовой установкой станут седаны Qin L DM-i и Haibao 06 DM-i.

О планах создания гибридной технологии следующего поколения представители BYD рассказали на церемонии открытия памятника первому в мире гибридному автомобилю с подключаемым модулем. Генеральный менеджер BYD по продажам линейки Dynasty Лу Тиан сообщил, что Qin L станет первым гибридным седаном, оснащенным системой DM пятого поколения.

Все текущие гибридные модели BYD построены на платформе DM четвертого поколения. Отмечается, что благодаря гибридной системе пятого поколения расход топлива снизится до 2,9 л на 100 км.

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Источник: ixbt.com