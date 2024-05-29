#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ГАИ повысят эффективность дорожных камер их переносом на опасные участки
29 мая
В ГАИ повысят эффективность дорожных камер их переносом на опасные участки
Черников: ГАИ перенесет неэффективные...
Tesla Model Y
29 мая
На обслуживание этого популярнейшего электрокара придется потратить почти 1 млн
Аналитики подсчитали расходы на владение...
Замена Volkswagen и Mercedes-Benz появилась в РФ официально — старт продаж скоро
29 мая
Замена Volkswagen и Mercedes-Benz появилась в РФ официально — старт продаж скоро
На рынке России начнутся официальные продажи...

Запас хода до 2100 км и расход топлива 2,9 л/100 км — состоялся дебют седана

BYD показал гибридную силовую установку 5-го поколения с расходом топлива 2,9 л

Китайский конгломерат BYD на протяжении последних 20 лет создает гибридные автомобили, и накануне, 28 мая, состоялся дебют DM (Dual Mode) с технологией пятого поколения Qin L. В компании отмечают, что наступила новая эпоха гибридных автомобилей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Отмечается, что расход топлива у новинки составляет до 2,9 л на 100 км, а запаса хода с полным баком бензина и полной зарядкой аккумулятора хватит до 2100 км. Силовая установка состоит из двигателя внутреннего сгорания с повышенным до 46,06% тепловым КПД. Первыми автомобилями с новой силовой установкой станут седаны Qin L DM-i и Haibao 06 DM-i.

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

О планах создания гибридной технологии следующего поколения представители BYD рассказали на церемонии открытия памятника первому в мире гибридному автомобилю с подключаемым модулем. Генеральный менеджер BYD по продажам линейки Dynasty Лу Тиан сообщил, что Qin L станет первым гибридным седаном, оснащенным системой DM пятого поколения.

Все текущие гибридные модели BYD построены на платформе DM четвертого поколения. Отмечается, что благодаря гибридной системе пятого поколения расход топлива снизится до 2,9 л на 100 км.

Источник: ixbt.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | ITHome
Количество просмотров 1
29.05.2024
Фото:Unsplash | ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0