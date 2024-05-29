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Замена Volkswagen и Mercedes-Benz появилась в РФ официально — старт продаж скоро

На рынке России начнутся официальные продажи полноприводного пикапа Tunland V9

Китайский производитель Foton начнет в России официальные продажи пикапа Tunland V9. Его дебют состоялся накануне на отраслевой выставке ComVex/СТТ в Москве. Но официальные цены пока не называются, как и сроки старта продаж.

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Производитель позиционирует пикап Tunland V9 как замену аналогам, покинувшим российский рынок. Речь идет об официально представленных в нашей стране пикапах Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-class. Китайская новинка находится с этими моделями в одном классе.

Foton Tunland V9
Foton Tunland V9

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Габариты Tunland V9: 5617x2090x1955 мм, у пикапа полный привод, автомобиль отличает грузовой отсек внушительных размеров. Под капотом у Tunland V9 – 48-вольтовая гибридная силовая установка с дизельным двигателем Aucan мощностью 163 л.с., с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач и раздаточной коробкой BorgWarner.

В России Foton Tunland V9 уже продается, его завозят по схеме параллельного импорта, цена стартует от 3,75 млн рублей, согласно информации из классифайдов.

Также компания Foton в настоящее время продает в РФ другую модель пикапа – Tunland G7. Он предлагается с единственным дизельным мотором объемом 2,0 л и мощностью 162 л.с. Покупателям доступно три варианта оснащения: Base, Comfort и Premium. Цены на Base стартуют от 3,567 млн рублей, комплектация Comfort продается по цене от 3,608 млн рублей, а за топовую просят 3,81 млн рублей.

Источник: ixbt.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Foton
29.05.2024
Фото:Foton
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