На «японцев» и «европейцев» жители РФ потратили в апреле по 180 и 220 млрд рублей

Автостат: траты россиян на авто с пробегом 2-й месяц превышают 600 млрд рублей

Жители России в апреле текущего года потратили на покупку автомобилей на вторичном рынке почти 602 млрд рублей. Этот показатель на 1% ниже рекорда, установленного в марте. Такие цифры получили эксперты банка «Открытие» и агентства «Автостат» в ходе проведенного исследования.

Всего россияне потратили в апреле 601,9 млрд рублей – на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (490,2 млрд рублей), при этом на 1% меньше, чем месяцем ранее (606,9 млрд рублей в марте 2024 года). Примечательно, что россияне стали чаще приобретать машины старше 10 лет, в апреле на их покупку потрачено 236,3 млрд рублей (39,3% от общей суммы). Месяцем ранее, в марте, эта доля в финансовой емкости рынка занимала 38%.

При этом отмечается, что снизилась доля трат на машины других возрастных категорий. В частности, на авто возрастом от 5 до 9 лет россияне потратили 198,1 млрд рублей. Оставшиеся 167,5 млрд рублей были потрачены на подержанные автомобили в возрасте до 5 лет, их доля за месяц также уменьшилась с 28,1% до 27,8%.

Лидерами на вторичном рынке в апреле традиционно стали «европейцы» (221,9 млрд рублей) и «японцы» (184,5 млрд рублей). На «корейцев» россияне потратили во втором весеннем месяце 87,3 млрд рублей, на отечественные авто – 53,3 млрд рублей, на машины из США – 33,2 млрд рублей, а на китайские – 21 млрд рублей.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов уточняет, что в апреле на вторичном рынке РФ объем покупок легковых автомобилей по сравнению с мартом увеличился на 1,5%, а финансовая емкость уменьшилась на 1%.

«Иными словами, машин купили больше, а денег потратили меньше. Причина заключается в средневзвешенной цене подержанных автомобилей, которая за месяц сократилась на 2,2%. Именно она перевесила рост рынка и утянула его финансовую емкость вниз», – объяснил глава компании.

В пресс-службе банка «Открытие» отметили, что, несмотря на снижение суммы денег, потраченных в апреле на покупку автомобилей с пробегом, она осталась на достаточно высоком уровне.

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Источник: Автостат