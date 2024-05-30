Нелегальные СТО могут заполонить рынок России — эксперты знают решение проблемы

В РОАД прогнозируют рост рынка неофициальных автосервисов и называют причину

В России в ближайшее время на фоне налоговых изменений появится большое количество нелегальных станций техобслуживания, деятельность которых будет вне правового поля. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Григорьев.

«Мы считаем, что данные [налоговые] изменения приведут к еще большему развитию неофициального рынка автосервисных услуг. Ведь все повышения налогов, в первую очередь, касаются ответственных налогоплательщиков – официальных дилеров и сервисных организаций. Да, в новой системе налог на прибыль 5% не сильно скажется на работе крупных дилерских сетей. Основной удар придется для небольших компаний, находящихся на УСН, но с оборотом более 60 млн рублей», – объяснил собеседник издания.

Все эти компании обязаны платить НДС, но многие из них выберут схему «5% с оборота», что, по сути, будет возвращением к налогу с продаж, уточняет Григорьев. Другими словами, компаниям придется переложить возросшие затраты на конечную стоимость услуг, а это самым негативным образом отразится на росте инфляции, констатирует вице-президент РОАД.

«По-нашему мнению, основной упор следует сделать на выявление нелегально работающих автосервисов, «гаражей» или частных мастеров серого рынка, что приведет к увеличению собираемости налогов гораздо в большем объеме и будет способствовать развитию прозрачного и конкурентного рынка», – прогнозирует эксперт.

Напомним, 28 мая Минфин РФ внес на рассмотрение правительства пакет законопроектов, предусматривающих налоговые изменения для бизнес-сообщества и физлиц. В частности, предлагается увеличить налог на прибыль для компаний с 20 до 25%, а для граждан ввести дифференцированную шкалу для налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Источник: Газета.Ru