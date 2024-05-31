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ГАИ переименовали, а что со штрафами? В ведомстве рассказали о планах законодателей

В ГАИ рассказали о планах относительно введения в РФ системы штрафных баллов

В России пока не планируется вводить систему штрафных баллов на законодательном уровне для автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника ГАИ Олег Понарьин.

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«Насколько я знаю, законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется», – уточнил замглавы ведомства.

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При этом Понарьин напомнил о действующей в нашей стране системе поощрения страховщиками законопослушных водителей, которые не нарушают ПДД. За свою добропорядочность они получают различные преференции при покупке страховки, уточнил замглавы ГАИ.

«Других каких-то поощрительных (мер. – Ред.), по крайней мере со стороны полиции, на сегодняшний момент не предусмотрено», – подчеркнул Понарьин.

Напомним, на этой неделе стало известно, что ГИБДД вернули прежнее название – Госавтоинспекция (ГАИ). Об этом в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России сообщил глава ведомства Михаил Черников.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
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Фото:АГН Москва
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