Не любите очереди на АЗС? Мы знаем время, когда их там точно не бывает

Специалисты выяснили, в какое время на автозаправках нет очередей

В России самым загруженным временным отрезком на АЗС является период перед началом рабочего дня. Он начинается в 8:00 и длится до 10:00 часов утра. К такому выводу пришли специалисты финтех-оператора «Передовые Платежные Решения» (ППР).

Аналитики проанализировали ситуацию на АЗС по всей России и выяснили, что после 10 часов поток машин уменьшается, при этом, в течение дня и до 17 часов на заправках наблюдаются небольшие очереди. Причем, в утренние часы количество машин может быть в 2–3 раза больше, чем вечером, это объясняется желанием водителей ехать на работу с полным баком.

«Тем, кто не хочет стоять в очередях, желательно заправляться в период с 19 часов вечера до 7 утра. Еще больше повезет водителям, которые работают в ночные смены: с 23:00 и до 6:00 машин на АЗС практически нет», – уточняют специалисты.

Статистика загруженности АЗС в зависимости от времени

Что касается конкретных месяцев, то пик приходится на октябрь и декабрь, а снижение очередей на заправках наблюдается в январе и феврале, специалисты связывают это с праздниками.

По словам руководителя направления «Мобильное приложение» и бесконтактная оплата компании ППР Марины Протасовой, на заправку автомобиля в загруженные часы на АЗС водители в среднем тратят не более 15-20 минут. А в среднем за месяц автовладельцы тратят порядка шести часов на посещение АЗС.

«Чтобы не стоять в очередях, можно приезжать на заправку ночью. А еще один вариант — оплачивать топливо дистанционно, например, с помощью мобильных приложений», – советует топ-менеджер.

В этом случае удастся избежать очереди на кассе, ожидание уйдет только на доступ к колонке, подытожила Протасова.

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Источник: пресс-служба ППР