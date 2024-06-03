Выпущенные в РФ масла одобрены ведущими производителями грузовиков

Автомасла Rolf получили признание производителей грузовой техники

Компания Rolf Lubricants получила одобрения крупнейших производителей грузовых двигателей и трансмиссий для своих высокотехнологичных масел, предназначенных для коммерческой и специальной техники.

Моторные масла Rolf Krafton P5 U 10W-40 и Krafton M5 U 15W-40 были официально одобрены компанией Cummins, одним из крупнейших мировых производителей дизельных и газовых двигателей, генераторных установок и компонентов.

Одобрение от Cummins свидетельствует о том, что масла Rolf обеспечивают надежную защиту двигателей, предназначенных для грузового и специального транспорта.

Кроме того, масла Rolf Transmission M5 A-LS 80W-90 и Rolf ATF III получили допуски от компании ZF, ведущего производителя трансмиссий на мировом рынке, а масло Rolf ATF III G подтвердило свое соответствие требованиям MAN по спецификациям 339 Z1 и 339 V1.