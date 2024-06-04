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В ДТП ударили заднюю часть вашей машины? В этом могут обвинить вас, и вот почему

Автоюрист Лобунец объяснил, почему в ДТП иногда виноват сам пострадавший

В ДТП с поврежденной задней частью автомобиля иногда виновником является сам пострадавший водитель. Таким мнением поделилась автоюрист Ксения Лобунец.

Она подчеркнула, что в ситуациях, когда водитель сдавал задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, или резко затормозил на светофоре, хотя успевал проехать перекресток без нарушения правил, должны трактоваться в пользу того, кто повредил при столкновении переднюю часть транспортного средства.

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«Нередко водители подрезают друг друга, и, несмотря на экстренное торможение, автомобиль «догоняет» другой. Тогда вина будет на том, кто совершил опасный маневр», – подчеркивает юрист.

Но на практике водителю, въехавшему в заднюю часть впереди идущего автомобиля, приходится доказывать свою невиновность.

«Инспекторы не хотят досконально разбираться в таких ДТП, поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих. Я советую иметь видеорегистратор в автомобиле, его запись станет ключевым доказательством, если дело дойдет до суда. Кроме того, не стоит подписывать протокол и соглашаться с инспектором, если убеждены в своей невиновности. В документе необходимо написать комментарий о несогласии, для этого есть специальная графа», – объясняет эксперт.

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По словам Лобунец, доказать невиновность помогут свидетели, записи с дорожных видеокамер или установленных на магазинах и домах. Важно все оперативно получить и настоять, чтобы их приложили к протоколу осмотра.

Если этого недостаточно, лучше обратиться за помощью к автоюристу, таких случаев много, и специалисты профессионально представят интересы водителя в суде, резюмировала Лобунец.

Источник: Новости транспорта

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
04.06.2024
Фото:Depositphotos
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