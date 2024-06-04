В ДТП ударили заднюю часть вашей машины? В этом могут обвинить вас, и вот почему

Автоюрист Лобунец объяснил, почему в ДТП иногда виноват сам пострадавший

В ДТП с поврежденной задней частью автомобиля иногда виновником является сам пострадавший водитель. Таким мнением поделилась автоюрист Ксения Лобунец.

Она подчеркнула, что в ситуациях, когда водитель сдавал задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, или резко затормозил на светофоре, хотя успевал проехать перекресток без нарушения правил, должны трактоваться в пользу того, кто повредил при столкновении переднюю часть транспортного средства.

«Нередко водители подрезают друг друга, и, несмотря на экстренное торможение, автомобиль «догоняет» другой. Тогда вина будет на том, кто совершил опасный маневр», – подчеркивает юрист.

Но на практике водителю, въехавшему в заднюю часть впереди идущего автомобиля, приходится доказывать свою невиновность.

«Инспекторы не хотят досконально разбираться в таких ДТП, поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих. Я советую иметь видеорегистратор в автомобиле, его запись станет ключевым доказательством, если дело дойдет до суда. Кроме того, не стоит подписывать протокол и соглашаться с инспектором, если убеждены в своей невиновности. В документе необходимо написать комментарий о несогласии, для этого есть специальная графа», – объясняет эксперт.

По словам Лобунец, доказать невиновность помогут свидетели, записи с дорожных видеокамер или установленных на магазинах и домах. Важно все оперативно получить и настоять, чтобы их приложили к протоколу осмотра.

Если этого недостаточно, лучше обратиться за помощью к автоюристу, таких случаев много, и специалисты профессионально представят интересы водителя в суде, резюмировала Лобунец.

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Источник: Новости транспорта