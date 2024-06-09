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В ZF заново изобрели рулевое колесо

Компания ZF переместила подушку безопасности из центра руля в его верхнюю часть

В последние годы автомобильная индустрия претерпела значительные изменения: цифровые экраны заменили аналоговые, электромоторы вытеснили двигатели внутреннего сгорания, а всевозможные датчики контролируют безопасность.

Однако рулевое колесо на протяжении последних 20 лет оставалось неизменным: подушка безопасности в центре, кнопки круиз-контроля и информационно-развлекательной системы по бокам.

Разработка ZF Lifetec
Разработка ZF Lifetec

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Немецкая компания ZF Lifetec меняет эту ситуацию, создавая больше пространства для элементов управления и улучшая эргономику.

В будущем подушка переместится из центра рулевого колеса в его верхнюю часть, откуда она будет выстреливать между ободом и ступицей, чтобы «поймать» водителя в случае аварии.

Разработка ZF Lifetec
Разработка ZF Lifetec

Такая компоновка позволяет создать новый дизайн рулевого колеса, где поперечная спица может превратиться в пользовательский интерфейс, подобный смартфону, и будет находиться в поле зрения водителя.

«С помощью этой новой концепции мы обеспечиваем свободу дизайна рулевого колеса без ущерба для безопасности», – говорит Харальд Лутц, руководитель отдела разработок ZF Lifetec.

Разработка ZF Lifetec
Разработка ZF Lifetec

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В настоящее время ведутся первые переговоры с автопроизводителями о серийном производстве новинки, которая должна быть готова к 2028 году.

ZF уже несколько десятилетий занимается пассивной безопасностью в автомобилях, производя ремни и подушки безопасности по всему миру, занимая более 20% мирового рынка и имея штат в 36 000 сотрудников.

Источник: Auto-Medienportal.net

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Auto-Medienportal
09.06.2024
Фото:Auto-Medienportal
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