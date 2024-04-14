Из-за этой ошибки можно легко сломать рулевой механизм

Эксперт: быстрая езда по бездорожью может привести к поломке рулевого механизма

Посторонние звуки в передней части машины и тугое вращение рулевого колеса могут указывать на скорую поломку рулевого механизма, рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. Он пояснил, что обычно к поломке приводит быстрая езда по бездорожью.

К признакам неисправной работы рулевого механизма можно отнести затруднения при повороте рулевого колеса при движении, люфт в рулевой колонке и посторонние звуки при движении, а именно стуки. Если неисправен гидроусилитель, то на приборной панели загорится соответствующий индикатор, пояснил специалист.

Он отметил, что ухудшить работу рулевого механизма и привести к его поломкам может быстрая и неаккуратная езда по бездорожью.

Продлить ресурс и предотвратить поломки этого агрегата поможет осмотр всех основных компонентов, так можно будет выявить имеющиеся проблемы на ранней стадии.

Также эксперт посоветовал своевременно проверять уровень эксплуатационных жидкостей и менять их на новые для поддержания необходимого уровня производительности механизма. Все это позволит предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем, подытожил Константинов.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы главные автоновинки 2024 года.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: «Газета.Ru»