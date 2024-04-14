Из-за этой ошибки можно легко сломать рулевой механизм
Посторонние звуки в передней части машины и тугое вращение рулевого колеса могут указывать на скорую поломку рулевого механизма, рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. Он пояснил, что обычно к поломке приводит быстрая езда по бездорожью.
К признакам неисправной работы рулевого механизма можно отнести затруднения при повороте рулевого колеса при движении, люфт в рулевой колонке и посторонние звуки при движении, а именно стуки. Если неисправен гидроусилитель, то на приборной панели загорится соответствующий индикатор, пояснил специалист.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Он отметил, что ухудшить работу рулевого механизма и привести к его поломкам может быстрая и неаккуратная езда по бездорожью.
Продлить ресурс и предотвратить поломки этого агрегата поможет осмотр всех основных компонентов, так можно будет выявить имеющиеся проблемы на ранней стадии.
Также эксперт посоветовал своевременно проверять уровень эксплуатационных жидкостей и менять их на новые для поддержания необходимого уровня производительности механизма. Все это позволит предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем, подытожил Константинов.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы главные автоновинки 2024 года.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: «Газета.Ru»