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Новая «народная» Lada и много «китайцев»: названы главные автоновинки 2024 года

Lada Iskra и Citroen C5 Aircross стали самыми ожидаемыми новинками рынка России

По информации аналитического агентства «Автостат», в марте российский авторынок вырос на 41%. Этим решили воспользоваться автопроизводители, запланировав вывести на рынок страны новые модели. Какие новинки ждать россиянам уже в ближайшее время?

АВТОВАЗ 15 мая возобновит производство Lada Largus на заводе в Ижевске. Эту модель не производили с 2022 года (ранее ее собирали на предприятии в Тольятти) из-за нехватки запчастей.

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Одна из важнейших премьер текущего года – Lada Iskra. Эта новинка придет на смену Lada Granta, она будет представлена в виде седана, универсала и кроссовера в июне на ПМЭФ. Также в перечень главных новинок входит среднеразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross, продажи которого стартуют в мае.

К концу 2024 года также запланирован выпуск автомобиля Москвич 5, разработанного в партнерстве с китайским концерном JAC. УАЗ планирует возобновить производство экспедиционных версий моделей Хантер и СГР-«буханка», с улучшением их внедорожных характеристик, к концу весны.

На второй квартал запланирован дебют второго поколения кроссовера GAC GS3, а к осени – GAC Emkoo, это предполагаемые замены Toyota RAV4 и Hyundai Tucson. Осенью в продажу поступят китайские внедорожники BAIC BJ40 и BJ60, призванные заменить пропавшие из автосалонов РФ Kia Mohave и Toyota Land Cruiser Prado.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли выносливый компактный кроссовер.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 1822
09.04.2024
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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