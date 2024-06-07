Новации, зимний пакет, полный привод – рестайлинговая версия этого кроссовера уже в России

Стартовали продажи кроссовера 4х4 Toyota Highlander 2024 от 6,7 млн рублей

На рынке России стартовали продажи нового кроссовера Toyota Highlander 2024 года выпуска, у дилеров завезенный по схеме параллельного импорта новинка появилась на прошлой неделе.

Рестайлинговая версия Toyota Highlander 2024 года отличается комфортным салоном и наличием новационного оснащения. Интерьер салона выполнен из высококачественных материалов, роскошность салону обеспечил стиль рококо, кресла обтянуты перфорированной кожей Nappa, а использованный при декоре матовый хром придает благородство.

Toyota Highlander

Автомобиль после обновления получил чип 8155 с функцией голосового управления Huawei AI, полноэкранный ЖК-дисплей диагональю 12,3 мм и аналогичную мультимедийную систему. Поддерживаются сервисы CarPlay, HiCar и CarLife, есть возможность дистанционного управления.

Интерьер Toyota Highlander

Внешне автомобиль Toyota Highlander почти не изменился, сохранив свой узнаваемый дизайн. Автомобиль предлагается в пяти- и семиместных вариантах. Силовой агрегат представлен турбированным двигателем объемом 2,0 л мощностью 248 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Цена на российском рынке нового Toyota Highlander стартует от 6,7 млн рублей. В списке оснащения комплектации Luxury заявлен зимний пакет (подогрев сидений, руля и зоны дворников), 7 мест в салоне, полный привод, пятая камера в зеркале заднего вида, литые колесные диски диаметром 20 дюймов, проекционный дисплей, датчики света и дождя, раздельный климат-контроль и многое другое. В помощь водителю – система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль и система предотвращения выезда из полосы движения.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: SpeedMe