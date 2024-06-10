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Что будет, если бензин АИ-92 залить в машину с турбомоторов — ничего хорошего

Эксперт Стрельбицкий рассказал, как залитый в турбомотор АИ-92 может сломать его

Несмотря на то, что некоторые автопроизводители рекомендуют заправлять автомобили с турбированными двигателями бензином АИ-92, категорически не следует этого делать. Об этом в интервью с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Дело в том, что заправка такого топлива негативно скажется на функционале силового агрегата, и может стать причиной поломки не только турбокомпрессора, но и самого двигателя, предупреждает эксперт.

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«Настоятельно не рекомендую заливать бензин АИ-92 в такие автомобили. Дело в том, что турбомоторы имеют более высокую степень сжатия, чем атмосферные двигатели, что делает их более склонными к детонации – преждевременному воспламенению горючего в цикле сжатия», – объясняет собеседник издания.

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Причем по словам Стрельбицкого, бензин АИ-92 более предрасположен к детонации, чем АИ-95 и АИ-98. В конечном итоге использование низкооктанового топлива спровоцирует снижение мощности силового агрегата и сократит срок его службы, отметил эксперт.

А детонация в турбированных двигателях может привести к таким фатальным последствиям, как повреждение поршней, блока цилиндров, клапанов и самого турбокомпрессора, подытожил Стрельбицкий.

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Источник: Газета.Ru

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Фото:Александр Река/ТАСС
Количество просмотров 3
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Фото:Александр Река/ТАСС
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