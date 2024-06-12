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Один в закрытой машине: как уберечь ребенка от беды во время жары

Педиатр Макарова объяснила, почему нельзя оставлять детей в закрытом авто в жару

Если оставить ребенка на жаре в закрытом автомобиле, может случиться непоправимое с его здоровьем – начиная от судорог, и заканчивая тепловым ударом. Об этом рассказала педиатр Ульяна Макарова.

Она подчеркивает, что летом ни в коем случае нельзя оставлять детей одних в закрытой машине даже на пять минут.

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«Автомобили в теплую погоду превращаются в маленькие теплицы: даже если на улице комфортные +24°C и переменная облачность, воздух в машине всего за полчаса может нагреться до +37°C, а за час – до +43°C. В жару температура в автомобиле в тени нагреется до +50°C, а под прямыми лучами солнца – до +70°C. Ситуацию усугубляет парниковый эффект», – объясняет педиатр.

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Более того, оставшийся в салоне машины ребенок может случайно заблокировать двери изнутри, и их не получится открыть, предупреждает Макарова.

«Дети уязвимы для тепловых ударов гораздо больше взрослых. Реакция организма на жару у них быстрая и сильная – они просто не успевают к ней адаптироваться, так как нервная система находится еще в процессе развития. Чем ребенок младше, тем быстрее он реагирует на перегрев: возможны судороги, нарушение сердечного ритма, потеря сознания, рвота», – объясняет специалист.

Макарова советует незамедлительно сообщить спасателям, если увидите на улице закрытый автомобиль с оставленными детьми в салоне.

Источник: russian.rt.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
12.06.2024
Фото:freepik / freepik
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