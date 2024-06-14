В заброшенной шахте нашли десятки культовых автомобилей в хорошем состоянии

Уникальные Volkswagen 60-х годов нашли в заброшенной шахте в Швейцарии

В заброшенной сланцевой шахте на территории Швейцарии обнаружены десятки Volkswagen Beetle 60-х годов выпуска в неплохом состоянии. Об удивительной находке рассказал фотограф из Нидерландов Боб Тиссен. Он постоянно путешествует в поисках заброшенных объектов, чтобы потом поделиться со своими подписчиками в соцсетях интересными и уникальными фото- и видеосъемками.

Volkswagen Beetle

На видео Тиссен рассказал, что шахта находится глубоко внутри горы, а ее ходы имеют ответвления на большое количество туннелей и уровней. Внутри одного из них блогер и обнаружил десятки автомобилей Volkswagen 1960-х и 1970-х годов. В настоящее время аналогичные модели стали предметами роскоши и пополнили коллекции ценителей классических автомобилей прошлых лет.

Видеоряд содержит кадры с Golf, Beetle, Passat и другими моделями, всего фотограф насчитал в шахте порядка 40 машин. Удивительно то, что, несмотря на сырость в шахте, многие автомобили хорошо сохранились, есть такие, которые вообще выглядят новыми, если бы не слой пыли.

Вероятно, эти экземпляры кто-то спрятал в шахте несколько десятилетий назад, не исключено, что шахту в качестве склада мог использовать местный автодилер. Тиссен не стал раскрывать точные координаты местоположения шахты.

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Источник: The Sun