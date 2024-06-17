Президент АВТОВАЗа рассказал о ситуации у дилеров с ценами на Lada

Максим Соколов: Все дилеры продают Lada без допфункций по рекомендованной цене

Максим Соколов, президент компании АВТОВАЗ, заявил, что дилеры продают автомобили Lada без накруток, придерживаясь рекомендованных цен. Он подчеркнул, что в настоящее время нет случаев необоснованного завышения цен со стороны дилеров. Автосалоны могут предлагать дополнительные функции, однако у клиента есть возможность приобрести автомобиль в базовой комплектации по рекомендованной производителем цене.

В прошлом году АВТОВАЗ ограничил максимальные цены на автомобили Lada в российской дилерской сети. Тогда Соколов заявлял, что повышение цен будет строго контролироваться, вплоть до расторжения контрактов с нарушителями.

Сейчас АВТОВАЗ не получает никаких жалоб в своих соцсетях о том, что рекомендованная цена на Lada отличается от той, которую устанавливают дилеры в разных регионах. В России насчитывается почти 320 дилерских центров Lada.

Он добавил, что дилеры имеют право предлагать клиентам дополнительное оборудование, функции и услуги, такие как улучшенная шумоизоляция или страховые продукты, что помогает им зарабатывать и улучшать качество обслуживания. Многие клиенты считают такие услуги необходимыми и востребованными. Однако, если клиент хочет приобрести автомобиль без дополнительных функций, он может сделать это по рекомендованной цене в любом дилерском центре, подчеркнул Соколов.

В настоящее время марка Lada включает четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. АВТОВАЗ имеет производственные площадки в Тольятти и Ижевске. В мае 2022 года французская компания Renault передала свою долю в АВТОВАЗе (67,69%) в госсобственность РФ.

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Источник: РИА Новости