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Известна цена обновленного «каблучка» Lada Largus Kub

Нижегородская компания Промтех представила обновленную версию Lada Largus Kub

Нижегородская компания Промтех представила сегодня фургоны семейства Kub на базе обновленного Ларгуса ижевской сборки.

У таких Кубов увеличенный задний свес, композитная надстройка на металлическом каркасе, задняя пневмоподвеска (давление можно регулировать из кабины), а помимо фургона есть и остекленные версии.

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Промтоварный фургон имеет грузоподъемность 850 кг, его полная масса составляет 2200 кг, и он оснащен восьмиклапанным мотором ВАЗ-11182, мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой. Габариты автомобиля: длина – 4970 мм, ширина – 1700 мм, высота – 1930 мм.

Где это видано: Lada Largus-фургон оценили дороже, чем пассажирский вариант

Внутренняя высота салона составляет 1320 мм, длина салона – 2490 мм, объем фургона – 4,8 кв м. Для большей грузоподъемности задняя ось фургона выполнена с применением пневмоэлементов.

Продажи Lada Largus Kub начнутся в сентябре. Цена базового фургона – 2 649 000 рублей.

Есть еще Кубы в версиях скорой помощи и инвалидного такси, но такие машины стоят дороже.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
Фото:ТГ-канал Грузовики и вообще и ТГ-канал Я за рулем Maxim Kadakov
Количество просмотров 1
11.06.2024
Фото:ТГ-канал Грузовики и вообще и ТГ-канал Я за рулем Maxim Kadakov
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+13