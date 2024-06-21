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Новый агрегат КАМАЗа способен пройти 1 миллион километров

КАМАЗ освоил производство осевых агрегатов с ресурсом в миллион километров

Пресс-служба КАМАЗа отчиталась об освоении на предприятии нового изделия. Речь идет об осевых агрегатах с дисковыми и барабанными тормозами и необслуживаемым ступичными узлами. Проще говоря, это оси прицепов, которые выпускает ПАО «ТЗА», дочернее предприятие КАМАЗа в Башкирии.

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Сообщается, что оси производятся на автомобильном заводе в Набережных Челнах и по техническим характеристикам не уступают популярным аналогам. Есть два варианта исполнения – с дисковыми и барабанными тормозными механизмами. Второй вариант предполагается к установке на бортовые полуприцепы. Первый – для шторных полуприцепов, и такие уже продаются.

Вот несколько цифр. Длина оси (2218 мм) подобрана для односкатных колес размерностью 385/65 R22,5 с вылетом 120 мм. Колея составляет 2040 мм. Ступичные узлы не нуждаются в смазке и подтяжке на протяжении всего периода эксплуатации. Заявленный ресурс новых осей КАМАЗ – 1 млн километров.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Количество просмотров 95
21.06.2024
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
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