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Тревожные звоночки: что должно насторожить водителей в возрасте

Эксперт объяснил, на что следует обратить внимание водителям старше 70 лет

С возрастом организм человека меняется, и это может повлиять на способность управлять автомобилем. Эрих Клаус из полиции Бонна (Германия) указал на важные признаки, которые необходимо учитывать пожилым людям за рулем.

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Острота зрения

  • глаза дольше адаптируются к меняющимся условиям освещения (туннели, встречный транспорт в темноте);
  • сложнее оценивать расстояния и скорость;
  • переключение с ближних объектов на дальние и наоборот происходит с задержкой (взгляд с дороги на спидометр);
  • поле зрения уменьшается;
  • повышается чувствительность к бликам (светоотражающие и мокрые дорожные покрытия).

Слух

  • особенно высокочастотные звуки воспринимаются хуже (сирены);
  • тихие звуки не слышны или слышны хуже (сигналы управления в автомобиле);
  • «направленный» слух снижается.
  • Сила и подвижность:
  • движения в автомобиле становятся более затруднительными (взгляд через плечо);
  • снижается «выжимная» сила (экстренное торможение);

Реакция

  • время реакции увеличивается;
  • снижается способность концентрироваться на нескольких вещах одновременно.

Кроме того, лекарства и болезни могут по-разному влиять на способность управлять автомобилем.

Людям старше 70 лет предложили ограничить вождение авто по возрасту

Поэтому пожилым людям важно самим трезво оценивать свои способности и в зависимости от этого корректировать поведение. Но в целом, как утверждают эксперты, если человек будет внимателен к своему организму, то сможет безопасно водить машину и в пожилом возрасте.

Источник: Polizei DeinPartner

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 5
23.06.2024
Фото:freepik / freepik
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