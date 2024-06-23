Тревожные звоночки: что должно насторожить водителей в возрасте

Эксперт объяснил, на что следует обратить внимание водителям старше 70 лет

С возрастом организм человека меняется, и это может повлиять на способность управлять автомобилем. Эрих Клаус из полиции Бонна (Германия) указал на важные признаки, которые необходимо учитывать пожилым людям за рулем.

Острота зрения

глаза дольше адаптируются к меняющимся условиям освещения (туннели, встречный транспорт в темноте);

сложнее оценивать расстояния и скорость;

переключение с ближних объектов на дальние и наоборот происходит с задержкой (взгляд с дороги на спидометр);

поле зрения уменьшается;

повышается чувствительность к бликам (светоотражающие и мокрые дорожные покрытия).

Слух

особенно высокочастотные звуки воспринимаются хуже (сирены);

тихие звуки не слышны или слышны хуже (сигналы управления в автомобиле);

«направленный» слух снижается.

Сила и подвижность:

движения в автомобиле становятся более затруднительными (взгляд через плечо);

снижается «выжимная» сила (экстренное торможение);

Реакция

время реакции увеличивается;

снижается способность концентрироваться на нескольких вещах одновременно.

Кроме того, лекарства и болезни могут по-разному влиять на способность управлять автомобилем.

Поэтому пожилым людям важно самим трезво оценивать свои способности и в зависимости от этого корректировать поведение. Но в целом, как утверждают эксперты, если человек будет внимателен к своему организму, то сможет безопасно водить машину и в пожилом возрасте.

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Источник: Polizei DeinPartner