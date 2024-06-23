Тревожные звоночки: что должно насторожить водителей в возрасте
Эксперт объяснил, на что следует обратить внимание водителям старше 70 лет
С возрастом организм человека меняется, и это может повлиять на способность управлять автомобилем. Эрих Клаус из полиции Бонна (Германия) указал на важные признаки, которые необходимо учитывать пожилым людям за рулем.
Острота зрения
- глаза дольше адаптируются к меняющимся условиям освещения (туннели, встречный транспорт в темноте);
- сложнее оценивать расстояния и скорость;
- переключение с ближних объектов на дальние и наоборот происходит с задержкой (взгляд с дороги на спидометр);
- поле зрения уменьшается;
- повышается чувствительность к бликам (светоотражающие и мокрые дорожные покрытия).
Слух
- особенно высокочастотные звуки воспринимаются хуже (сирены);
- тихие звуки не слышны или слышны хуже (сигналы управления в автомобиле);
- «направленный» слух снижается.
- Сила и подвижность:
- движения в автомобиле становятся более затруднительными (взгляд через плечо);
- снижается «выжимная» сила (экстренное торможение);
Реакция
- время реакции увеличивается;
- снижается способность концентрироваться на нескольких вещах одновременно.
Кроме того, лекарства и болезни могут по-разному влиять на способность управлять автомобилем.
Поэтому пожилым людям важно самим трезво оценивать свои способности и в зависимости от этого корректировать поведение. Но в целом, как утверждают эксперты, если человек будет внимателен к своему организму, то сможет безопасно водить машину и в пожилом возрасте.
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Источник: Polizei DeinPartner
Фото:freepik / freepik
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23.06.2024
Фото:freepik / freepik
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