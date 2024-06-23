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Водительские права: на что и во сколько выдают (напоминалочка)

В Центре «Пробок.нет» напомнили минимальный возраст вождения ТС в России

Александр Шумский, глава экспертного центра «Пробок.нет», решил напомнить, в каком возрасте разрешено управлять транспортными средствами, выезжающими на дорогу общего пользования.

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Минимально допустимый возраст для вождения транспортных средств в России:

  • велосипед - с 14 лет;
  • мопед (М) - с 16 лет;
  • легкий мотоцикл до 125 см3 (А1) - с 16 лет;
  • мотоцикл (А) - с 18 лет;
  • легковой автомобиль (В) - с 18 лет;
  • грузовик (С) - с 18 лет;
  • автобус (D) - с 21 года;
  • самоходные машины - категории AI, AII с 16 лет; категории AIII, AIV с 18 лет;
  • трамваи (Tm) и троллейбусы (Tb) - с 21 года.

Возможность начать учиться и сдать экзамен в ГИБДД существует с 17 лет для категорий В и С (подкатегории В1, С1), однако на легкий мотоцикл возраст для обучения остается неизменным — с 16 лет.

Людям старше 70 лет предложили ограничить вождение авто по возрасту

Для сравнения: в США большинство штатов разрешает управление автомобилем с 16 лет, хотя в Аляске и Северной Дакоте за руль можно сесть с 14 лет.

Следует понимать, что это лишь права новичка, требующие обязательного присутствия рядом в автомобиле опытного взрослого.

Источник: Александр Шумский/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 6
23.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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