Ограбили ювелирный магазин и скрылись на машине (видео)

Волк: тульская полиция задержала подозреваемых в нападении на ювелирный магазин

В Тульской области полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина. Известно, что преступление произошло 29 апреля в городе Узловая. Как сообщает пресс-служба МВД, двое неизвестных дождались наступления вечера, надели на головы балаклавы и вошли в помещение магазина.

«Угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, они разбили девять витрин и похитили украшения из золота на общую сумму более 15 миллионов рублей. С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле, который вскоре был обнаружен брошенным», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против мужчин было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ. В ходе расследования личности были установлены – оказалось, что оба ранее судимы за различные преступления. При поддержке Росгвардии полиция задержала обвиняемых в арендованных квартирах на территории Москвы. Сейчас они заключены под стражу, а полиция ищет награбленное...

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Источник: МВД Медиа