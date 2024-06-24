#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как за счет «серых» автомехаников пополнить бюджет — экономист назвал способ
24 июня
Как за счет «серых» автомехаников пополнить бюджет — экономист назвал способ
Экономист Беляев объяснил, как вывести...
Интерьер Subaru Forester
24 июня
Дилеры переписали цены на самый надежный кроссовер в РФ: сколько он теперь стоит
В России резко изменилась стоимость нового...
Новым моделям этой марки могут дать прежние культовые названия — но есть подвох
24 июня
Новым моделям этой марки могут дать прежние культовые названия — но есть подвох
Mitsubishi хочет возродить культовые названия...

Инвестиции в развитие общественного транспорта РФ составят порядка 14 трлн рублей

В России к 2030 году обновят более 40 тыс единиц общественного транспорта

В рамках федерального проекта в России планируется обновить более 40 тыс единиц общественного транспорта. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства Сергей Семенов.

В ходе работы Сибирского транспортного форума председатель экспертного совета Минтранса России по мониторингу и оценке качества разработки документов транспортного планирования субъектов РФ подчеркнул, что систему общественного транспорта необходимо сделать более эффективной.

«Президентом РФ поставлена национальная цель – добиться приведения 85% парка <...> общественного транспорта в нормативное состояние в городах и агломерациях», – уточнил Смирнов.

Китайский б/у кроссовер за 2 млн рублей — что с ним не так

В рамках реализации этих планов необходимо оптимизировать сеть, цифровизировать общественный транспорт, внедрить региональные стандарты транспортного обслуживания, отметил Смирнов. При этом необходимо интегрировать транспортную систему в градостроительное законодательство и преобразовать в соответствии с городским планированием.

Основную ставку планируется сделать на городские электрички, уточнил Смирнов. Отмечается, что финансирование соответствующих нацпроектов по предварительным оценкам составляет 14 трлн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
24.06.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0