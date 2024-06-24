Инвестиции в развитие общественного транспорта РФ составят порядка 14 трлн рублей

В России к 2030 году обновят более 40 тыс единиц общественного транспорта

В рамках федерального проекта в России планируется обновить более 40 тыс единиц общественного транспорта. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства Сергей Семенов.

В ходе работы Сибирского транспортного форума председатель экспертного совета Минтранса России по мониторингу и оценке качества разработки документов транспортного планирования субъектов РФ подчеркнул, что систему общественного транспорта необходимо сделать более эффективной.

«Президентом РФ поставлена национальная цель – добиться приведения 85% парка <...> общественного транспорта в нормативное состояние в городах и агломерациях», – уточнил Смирнов.

В рамках реализации этих планов необходимо оптимизировать сеть, цифровизировать общественный транспорт, внедрить региональные стандарты транспортного обслуживания, отметил Смирнов. При этом необходимо интегрировать транспортную систему в градостроительное законодательство и преобразовать в соответствии с городским планированием.

Основную ставку планируется сделать на городские электрички, уточнил Смирнов. Отмечается, что финансирование соответствующих нацпроектов по предварительным оценкам составляет 14 трлн рублей.

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Источник: tass.ru