Россияне массово отказываются от покупки автомобилей — почему упал рынок?

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Специалисты указали на нежелание россиян покупать новые автомобили в 2024 году

Расходы жителей России на приобретение новых автомобилей на протяжении вот уже второго месяца демонстрируют падение. На тенденцию обратили внимание специалисты банка «Открытие» и агентства «Автостат» в ходе проведенного совместного исследования.

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Согласно итогам, в конце весны текущего года жители РФ потратили на покупку новых машин 366,1 млрд рублей. Это на 15,1% меньше, чем месяцем ранее (431,3 млрд рублей в апреле 2024 года). Причем показатель продаж автомобилей в мае текущего года оказался выше, чем за аналогичный период в 2023 году, на 73,5%, уточнили специалисты.

Также выяснилось, что сократилась доля премиальных автомобилей – всего в мае реализовано 11,1 тысячи машин сегмента премиум. При этом расходы россиян на покупку китайских и отечественных автомобилей составили 238,2 млрд рублей – на 9,6% меньше, чем месяц назад. На автомобили российского производства в мае граждане РФ потратили на 3,8% меньше, чем в апреле.

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Заметное снижение затрат на покупку наблюдается в части корейских марок (минус 28,7%, до 7 млрд рублей), японских – на 39,1% (до 14,7 млрд рублей).

Китайские и отечественные бренды увеличили свою долю на рынке, для китайских она выросла с 61,1% в апреле до 65,1% в мае, а для российских – с 14,4% до 16,3%. Что касается европейских брендов, то этот показатель составил от 12,8% до 8,3%, для японских – от 5,6% до 4%, для корейских марок – от 2,3% до 1,9%, для американских – от 1,6% до 1,3%.

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Источник: ВОНавто

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
24.06.2024
Фото:Depositphotos
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