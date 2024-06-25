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Такого вы не видели: как выглядит контрабанда 20 тонн кедровых орехов

Расследование контрабанды 20 тонн кедрового ореха завершено в Уссурийске

В Уссурийске Хабаровского края закончено расследование уголовного дела о контрабанде 20 тонн кедрового ореха. По части 1 статьи 226.1 УК РФ будут судить 43-летнего жителя Томской области. Следствие установило, что владелец груза заключил договор на поставку груза с некоей иностранной компанией. Товар было решено переправить фурой с полуприцепом.

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Кедровые орехи – ценный товар; контрабандисты часто сбывают его в азиатские страны
Кедровые орехи – ценный товар; контрабандисты часто сбывают его в азиатские страны
«Бизнесмен приобрел орехи у проживающего в Приморье знакомого. Необходимую для перевозки дикоросов через границу документацию – фитосанитарный сертификат и лицензию на перемещение товара из РФ, он получил от общества с ограниченной ответственностью из Хабаровского края, куда предоставил заведомо недостоверные сведения о продукции», – сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Однако в ходе досмотровых мероприятий на таможенном посту ДАПП «Полтавка» Уссурийской таможни контрабандный товар был выявлен. Мешки с кедровым орехом были извлечены из полуприцепа грузового автомобиля. Рыночная стоимость такого груза составляет примерно 6 млн рублей.

20 тонн орехов – это 500 полимерных мешков, изрядно заполнивших прицеп
20 тонн орехов – это 500 полимерных мешков, изрядно заполнивших прицеп

Уголовное дело передано в суд, мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он к ответственности не привлекался.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
25.06.2024
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