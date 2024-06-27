Фестиваль «Все по классике»: необычная участница!

В ЦТВС «Москва» пройдет фестиваль «Все по классике» для фанатов автоистории

Международный автофестиваль «Все по классике» уже вот-вот стартует в восьмой раз! Это грандиозное событие, которое пройдет 29 июня, объединит всех любителей советской классики и погрузит в мир страсти и азарта автомобильной индустрии.

Организаторы готовят масштабную программу, в которую включены целый день дрифта, картинг-баттл, стант-шоу, конкурс «Miss Lada» и выбор лучших тачек страны. Участники поборются за награды в нескольких номинациях, а посетители смогут попытать счастья в розыгрыше автомобиля Жигули и других призов.

Мы хотим поделится с вами проектом, победившим в номинации «Мисс Лада» в прошлом году. Четыре года назад владелица приобрела ВАЗ-2106 1981 года выпуска всего за 37 тысяч рублей. Изначально ее целью было создание яркого и запоминающегося образа, который бы выделялся среди множества серых и черных машин.

Почему она выбрала именно Жигули? Потому что это идеальная машина для тех, кто хочет научиться всему самостоятельно. Чтобы претворить задуманный дизайн в реальность, она приобрела краску Монтана и покрасила ВАЗ в розово-голубые оттенки. Затем она поставила диски BBS, которые впоследствии заменила на Jewel Heart.

Автомобиль стал ассоциироваться с сердечками, поэтому она украсила заднюю часть глушителя насадкой в виде сердца и установила руль в этом же стиле. А поворотники-сердечки ей подарили друзья.

Далее владелица начала заполнять автомобиль различными розовыми элементами: игрушками, наклейками и т.д. Первая выставка, на которой был представлен автомобиль, принесла ему место в топ-30. На второй выставке удалось привлечь внимание всех и занять первое место в категории «Мисс Классика».

К новому сезону автомобиль полностью переварен и окрашен в прежние цвета. Как думаете удастся ли необычной Ладе одержать победу и в этом году? Чтобы увидеть ее и другие проекты вживую, приходите 29 июня в ЦТВС «Москва» на фестиваль «Все по классике»!